Thibaut Courtois sigue siendo una incógnica de cara a El Clásico

El arquero del Real Madrid entrenó en el césped, pero no ha sido dado de alta.

‘La esperanza muere al último’, si no pregúntenle a Thibaut Courtois. El portero ha mostrado mejora previo a El Clásico.

El belga entrenó en el césped de Valdebebas, y aunque no lo hizo al parejo de sus compañeros, el hecho de que haya aparecido fuera del gimnasio y de la zona de terapia física es un buen indicio.

‘Thibu’ sufre de ciatalgia desde el pasado 2 de octubre, por lo que se ha perdido cuatro encuentros, dos de Champions League y dos de La Liga.

Aunque no está 100% recuperado, no está descartado para el duelo ante el Barcelona; en caso de que no llegara a tiempo, Andriy Lunin se haría cargo del arco del Real Madrid, tal y como ha sucedido en todo el mes.

Cabe señalar que el portero ucraniano nunca ha disputado un Clásico, de hecho, desde que fichó con los ‘Merengues’, en la 2018/19 solo ha alineado en nuevo encuentros oficiales.