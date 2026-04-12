Sí, La Liga sería un buen destino para Erik Lira

Oscar Sandoval

Las actuaciones de Erik Lira con la Selección Mexicana lo habrían colocado en el radar de varios equipos europeos, el mediocampista que tendrá el Mundial 2026 como vitrina, podría ser el siguiente mexicano en dar el salto a Europa y La Liga sería un buen destino.

Se reanuda el encuentro.



VAMOS, MÁQUINAAAAAA. pic.twitter.com/zggUjsMWeh — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 12, 2026

Las características de Lira se adaptan a un futbol ofensivo, ya que es un pivote capaz de sumarse a la línea defensiva para salir con el balón controlado desde atrás y también un trabajador incansable en el medio campo de Cruz Azul y México.

Comparisonator utiliza la IA para revelar las estadísticas el futbolista de 26 años en el futbol español, en donde registraría 8.8 recuperaciones de balón por partido, 6.23 de ellas serían en propio campo y ocuparía la primera posición en recuperaciones en campo contrario con 0.85 por encima de José María Giménez (0.73) y Dean Huijsen (0.48).

En la elaboración de juego, Lira tendría un promedio de 44.58 pases por cada 90 minutos dando 39.65 con éxito y contaría con 7.65 duelos ganados, estadísticas que encajan en clubes como Valencia, Celta de Vigo o Sevilla.