Sevilla vuelve a quedar en peligro de descenso

Héctor Cantú

El Sevilla ha vuelto a quedar en una posición comprometida, rozando la zona de descenso en el futbol español, luego de caer por 2-0 ante el Levante.

La victoria conseguida el fin de semana pasado fue un mero espejismo para el equipo sevillano que sucumbió en un partido de los llamados ‘6 puntos’ ante el cuadro valenciano que pelea, también, por la permanencia.

Con una actuación magistral de Iván Romero, autor de los dos goles para el equipo de los murciélagos, el Levante supo imponer su autoridad y dominó sobre el terreno de juego de principio a fin.

La primera anotación fue un auténtico poema luego de que Romero disparara con potencia una pelota de aire dentro del área.

El segundo, ya en el tiempo agregado, en una jugada de contragolpe en la que su compañero Víctor García, le puso medio gol y el pase solo para empujar la pelota al fondo de las redes.

El resultado es un tanque de oxígeno absoluto para el Levante que suma 32 puntos y ocupa la posición 19.

Para el Sevilla, el traspié supone su cuarta derrota en los últimos cinco partidos y con ello queda ubicado en la posición 17 con 34 puntos y con 6 partidos por delante antes de finalizar la temporada regular de La Liga.