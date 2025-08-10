Sevilla terminó la pretemporada con un gris empate

Redacción FOX Deportes

Sevilla empató 1-1 en su último amistoso de la pretemporada contra Toulouse en Francia, tras un encuentro gris en el que Dodi Lukebakio adelantó a los andaluces con un gol de bella factura en el primer tiempo, pero el argentino Santiago Hidalgo equilibró el duelo en los instantes finales para los locales.

Lukebakio, que actuó como segundo punta porque Matías Almeyda varió a un esquema con tres centrales, fue el elemento más peligroso de Sevilla que, al cuarto de hora, estuvo a punto de adelantarse tras una presión efectiva de Agoumé, con robo y pase al belga, cuyo intento de vaselina lo detuvo Restes en su salida.

El marcador quedó abierto con un contragolpe del Sevilla que condujo Juanlu por el costado derecho, el desmarque de Akor Adams por el carril opuesto dividió a la defensa y el canterano conectó con Lukebakio, quien marcó gracias a su acción más característica: recorte hacia dentro y zurdazo parabólico hacia la escuadra opuesta.

Saquen los pañuelos ⚽️ pic.twitter.com/XHTmRhHdKI — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 10, 2025

Irreconocible su once por estar plagado de canteranos y asfixiado por el tremendo calor reinante, el equipo andaluz apenas se asomó en ataque en la segunda parte en dos escaramuzas de Alfon, la primera resuelta con un centro que cabeceó fuera Iheanacho y la segunda culminada con un tiro que repelió Restes.

El empuje local obtuvo su premio en los instantes finales, cuando el Toulouse empató mediante el delantero argentino Santiago Hidalgo, que cabeceó picado un centro de Aron Donnum al 86.