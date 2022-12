Sevilla fichó a Isco en el verano y lo venderá en el mercado invernal

El futbolista no tiene futuro en el conjunto hispalense que desearía venderlo en enero

Las cosas en sevilla no marchan como se imaginó durante el verano, el club está en zona de descenso, despidió a Julen Lopetegui y algunas actitudes no serán toleradas, una discusión entre el director deportivo e Isco abriría la puerta del Sánchez pizjuán al futbolista quien firmó un contrato de dos años el verano pasada, pero que no cumplirá.

El derbi de Sevilla fue una locura, lo más normal fue el empate

Las cosas en Nervión están tensas e Isco se ha convertido en un dolor de cabeza para el entorno sevillista, el mediocampista arribó procedente del Real Madrid, pero no ha tenido buenas actuaciones y su disputa con 'Monchi' se convirtió en una losa pesada para la directiva que pondrá al jugador en el mercado esperando encontrarle acomodo y que deje algunos euros en las cuentas del club.

El diario Marca señala que "el malagueño debe abandonar cuanto antes la disciplina sevillista y aclara que "el mercado dirá a donde y cuando", dejando abierta la posibilidad de salir como cedido con opción de compra, la idea está clara, el mediocampista tendrá que dejar el club seis meses después y lo hará por la puerta de atrás.

La publicación menciona que los argentinos Marcos Acuña y Alejandro 'Papu' Gómez también tienen muchas opciones de salir de Sevilla en el próximo mercado, el conjunto hispalense deberá encontrar soluciones para salir lo más pronto posible de la parte baja de La Liga y la salvación a un punto lo hace posible.