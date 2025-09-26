Sergio Busquets se retira y Xabi Alonso no tiene más que elogios

Redacción FOX Deportes

Un día después de que Sergio Busquets anunciara su retiro como futbolista una vez que termine esta temporada, el actual técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, elogió la inteligencia y generosidad del exjugador del Barcelona, con el cual compartió éxitos durante su etapa como jugador en España.

"Le felicito por toda la carrera que ha tenido. Busi ha sido un gran compañero, disfrutamos mucho jugando juntos en la selección", reconoció Alonso acerca del jugador de 37 años, actual jugador del Inter Miami y que hizo historia con el Barcelona y en la Selección Española.

Después de 20 años, Sergio Busquets colgará los botines El mediocampista español anunció su retiro del futbol al final de la presente temporada

"Es de los jugadores que sustenta al equipo. Colectivo, generoso, muy inteligente en la toma de decisiones, en saber anticiparse a lo que va a pasar. No era el más rápido pero sí de cabeza. Siempre iba un segundo por delante y tomaba las decisiones correctas", analizó el técnico, quien espera ver a Busquets en otra faceta en el mundo del futbol.

"Por eso ha tenido la carrera que ha tenido. Que disfrute los últimos partidos que le quedan y enhorabuena por una brillante carrera. Que descanse que luego seguramente volverá al verde", sentenció.

Las palabras del técnico del Real Madrid vinieron en la previa del derbi contra el Atlético de Madrid, por la Jornada 7 de La Liga de España.