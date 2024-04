Se acerca el final de Javier Aguirre como director técnico

Javier Aguirre ha vuelto a sufrir una derrota en una final, ahora en el marco de la Copa del Rey, donde el Mallorca llegó a la definición desde el manchón penal tras empatar 1-1 en el tiempo regular ante el Athletic Club.

Fiel a su estilo, el estratega mexicano fue frontal y aseguró que no sabe cuánto tiempo más le quede como profesional dentro del futbol. La caída en la final de la Copa del Rey, le ha llevado a repensar en su futuro.

Mallorca pegó primero y sueña con la Copa del Rey

“No sé cuánto me queda en el futbol profesional. Disfruté hoy, pero no hubo un final feliz. Felicité al Txingurri y a algunos jugadores, pero ya estoy pensando en el Madrid. Decir a la afición que vendimos cara la derrota. Puede ser un argumento bastante pobre, pero es muy real”, detalló el ex estratega de Rayados de Monterrey.

En la conferencia de prensa, Aguirre también aseguró que lo único que queda es darle la vuelta a la página y ahora comenzar a preparar los próximos partidos que tiene en el camino el Mallorca, que por ahora marcha en la posición 15 en el campeonato español.

Javier Aguirre vive al límite la final de la Copa del Rey

Quedan ocho partidos por disputarse en la temporada para el Mallorca. En la prueba siguiente tendrán que enfrentarse al Real Madrid para posteriormente hacerlo ante el Sevilla, Cádiz, Atlético de Madrid, UD Las Palmas, Osasuna, Almería y Getafe.