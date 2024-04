"De México nadie me va a hablar", ironizó el 'Vasco' Aguirre

Al margen de lo que suceda en la final de la Copa del Rey, Javier Aguirre es un entrenador histórico para el Mallorca y el futbol mexicano, sin embargo, no ha recibido una oferta de renovación.

En conferencia de prensa previa al duelo definitivo entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca, el ‘Vasco’ respondió seria y brevemente que no le han extendido un proyecto de renovación. Quizá es que todos están esperando a lo que suceda en esta final copera o a la posición en la que vaya a finalizar el club balear dentro de La Liga, donde, de momento, marcha en 15° lugar, fuera de zona de descenso.

“No. No me la han ofrecido (la renovación)”, respondió el entrenador mexicano, quien también ironizó sobre su futuro, pues aseguró que no tiene porque recibir una llamada de México, dado que toda su familia está con él en España, lo que deja entrever que no tiene ofrecimientos del futbol mexicano.

“No, no. Mis hijos están aquí, mi mujer está aquí. No me va a llamar ni Dios”, bromeó el estratega.

Aguirre espera ser el primer entrenador mexicano en ganar una Copa del Rey, algo que sería toda una revolución pese a que está en el “ocaso” de su carrera como estratega. Seguramente eso le dará la renovación automática con el Mallorca, a menos que tenga una mejor opción dentro de La Liga.

Desde que dejó a Pachuca en 2002, Aguirre solo ha dirigido a otro club mexicano a lo largo de su trayectoria y fue al Monterrey (2021-2022) y realmente no tiene mayores intenciones de volver a intentarlo en su país.