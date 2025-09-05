Oscar Sandoval
Roony Bardghji podrá debutar con Barcelona ante Valencia
La Liga recibió la documentación, todo en orden y Bardghji quedó registrado
El debut de Roony Bardghji con Barcelona podría ocurrir en la próxima jornada de La Liga cuando el campeón reciba a Valencia, el club envió la documentación del futbolista sueco, la competencia ha dado luz verde a su alta y se reveló el dorsal que lucirá esta temporada.
Barcelona va cumpliendo con las tareas pendientes que tenía, se movió financieramente a lo largo del verano y ha ido cerrando las inscripciones de sus refuerzos, faltaba Bardghji, pero el equipo de Hans Flick está completo a partir de este sábado.
El conjunto azulgrana publicó la lista de dorsales oficiales de este curso y en ella aparece el extremo de 19 años quien lucirá el ‘28’, estará registrado cuando regrese la actividad y se podría estrenar en el futbol español en el próximo partido contra Valencia.
La intención de Barcelona era disputar su primer partido en el Camp Nou frente al cuadro ‘Che’, pero las autoridades siguen sin dar el visto bueno el renovado al estadio azulgrana y el duelo podría llevarse a cabo en el Johan Cruyff de la ciudad deportiva.
