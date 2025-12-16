Oscar Sandoval
Ronald Araujo comenzó de cero y su regreso con Barcelona está cerca
Araujo trabajó en solitario después de su viaje a Jerusalén
La pausa para poder reiniciarse psicológicamente surtió efecto en Ronald Araujo quien viajó a Israel para encontrar paz mental luego de su expulsión contra Chelsea, se resguardó en Jerusalén y regresó a Barcelona con el objetivo de estar listo para el primer partido del 2026.
Los planes Araujo no cambiarán y el uruguayo será baja para el último compromiso del conjunto azulgrana en La Liga ante Villarreal, posteriormente viajará a Uruguay para las fiestas navideñas y su intención sería presentarse a entrenar con normalidad el 29 de diciembre.
El diario Marca señala que la recuperación del defensor “va por buen camino” y que “tiene una fecha marcada en el calendario: el 3 de enero”, día en el que el campeón del futbol enfrenta el derbi de la ciudad ante Espanyol.
Araujo volverá a la plantilla como “refuerzo” después de una recuperación mental que lo podría ayudar a regresar a su mejor nivel en el momento más importante de la temporada.
