El inusual caso de Ronald Araujo y su petición al Barcelona

Héctor Cantú

El Barcelona se ha convertido en el nuevo líder en La Liga y su deseo es no soltar esa posición al menos hasta que termine el año en curso, por lo que necesita a todos sus efectivos en su máximo nivel.

Quien no se encuentra en este punto es el defensa Ronald Araújo, el cual habría apelado a la honestidad para confirmar que mentalmente necesita recuperarse y buscar su mejor forma.

Barcelona celebra la renovación de Ronald Araujo

Los últimos meses han sido duros para él, y su expulsión en el último partido de la Champions League ante Chelsea, fue otra bomba que le descolocó en el plano emocional.

Por ello, el charrúa habría solicitado al Barcelona que le diera tiempo para recuperarse y por ende no entrar en los planes de Hansi Flick para lo siguientes encuentros.

El Barcelona, según confirma el diario Mundo Deportivo, ha accedido a la petición del jugador desde el presidente, quien en días pasados mostró su apoyo y criticó los insultos y las injurias que Araújo ha recibido en los últimos días.

Para el Barcelona el más que importante que psicológica y emocinoalmente sus futbolistas se encuentren en plenitud por lo que brindarán todo el apoyo a Araujo para encontrar su punto de equilibrio.

El Barcelona tendrá un ierre de año por demás complicado, enfrentando en La Liga al Atlético de Madrid, Real Betis, Osasuna y Villarreal, además del duelo de Champions League, donde está obligado a ganar, ante el Frankfurt.