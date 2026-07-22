Rodri, el MVP del Mundial, a nada de ser nuevo jugador del Real Madrid

Héctor Cantú

Florentino Pérez prometió nutrir de superestrellas al Real Madrid para la temporada 2026-2027 y lo está consiguiendo.

El último futbolista en la órbita y quien está cerca de firmar con el equipo de la capital española es Rodri, capitán de la Selección Española y reconocido como el Jugador Más Valioso del Mundial que terminó recientemente.

El diario español Sport asegura que el futbolista ya habría dado el sí para negociar directamente su incorporación con el Real Madrid para la siguiente temporada.

Con esta postura, solo quedaría que tanto el cuadro blanco y el Manchester City lleguen a buenos términos con la negociación, la cual estaría cercana a alcanzar los 90 millones de euros.

Pero, aún con la chequera abierta, hay un problema serio para el Real Madrid que dirigirá Jose Mourinho en la siguiente campaña y es que la llegada de Rodri obligaría al equipo a deshacerse de uno o hasta dos mediocampistas que, hasta el día de hoy, dan soporte en la media cancha al equipo merengue.

Con el visto bueno del capitán y el deseo del Real Madrid se ha avanzado en una negociación que ahora queda en manos del Manchester City de llevarla a buen puerto. Lo que es un hecho es que Rodri está más cerca de volver a La Liga vestido de blanco que mantenerse de celeste en la Premier League.