Robert Lewandowski se queda en el Barcelona y lanza un dardo al Real Madrid

El futuro de Robert Lewandowski con el Barcelona está definido: el polaco se quedará con el equipo.

El propio futbolista se encargó de acallar los rumores en torno a su siguiente destino y dijo en entrevista con Mundo Deportivo:

“Para mí es clarísimo. Yo quiero ganar con el Barcelona muchas cosas y estoy seguro de que la próxima temporada podemos jugar más fuerte y también ganar títulos”.

En la campaña 2023/24, el delantero ha jugado 48 partidos, en los que ha marcado 25 goles y ha repartido nueve asistencias, colocándolo como el anotador #1 del equipo. Sin embargo, en su temporada debut con los catalanes registró 33 goles y ocho asistencias en 46 partidos.

A pesar de que su producción goleadora decreció, Lewandowski aseguró que se siente en óptimas condiciones y que su edad (35 años) no es impedimento alguno para seguir dentro de las canchas, pues “cuando no me vea para competir seré el primero en decirlo”.

Sobre la eliminación de la Champions reconoció que las lesiones les jugaron en contra y que “la vuelta contra el PSG” es el único partido en el que piensa.

Finalmente, reflexionó sobre haber terminado en segundo sitio de La Liga, a más de 10 puntos del campeón, el Real Madrid:

“El Madrid ha ganado muchos partidos sin jugar bien, y creo que es algo que nosotros tenemos que mejorar la próxima temporada”.