Real Madrid ya tiene a su primer refuerzo: Ibrahima Konaté

Héctor Cantú

El Real Madrid ha anunciado al que será su primer fichaje para la próxima temorada, siempre y cuando, Florentino Pérez gane las elecciones.

El actual presidente del equipo blanco ha confirmado que el defensa francés, Ibrahima Konaté, se ha convertido en el nuevo refuerzo del equipo blanco y será cuestión de hacerlo oficial una vez que se reafirme en el puesto tras las elecciones.

Konaté llega procedente del Liverpool, equipo con el que no renovó su contrato al finalizar la temporada, esto, debido a los bajos réditos que tuvo con el equipo inglés.

En la campaña que recientemente terminó jugó 51 partidos y apenas marcó 2 goles, uno de ellos en Champions League.

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Tanto Konaté como Jose Mourinho han sido las cartas que ha presentado Florentino Pérez para convencer a los socios del Real Madrid para que le voten el próximo domingo y que él pueda mantenerse en la presidencial del club blanco.