Real Madrid vuelve a La Liga ante Mallorca

Real Madrid recibe a Mallorca en el primer partido del 2024, tiene que ganar para mantenerse en la pelea por el liderato porque Girona no cede terreno y le compite de tú a tú. Mallorca no es un rival fácil, sabe lo que se juega, pelea por alejarse del descenso y los tres puntos valen su peso en oro.

La Liga regresó con todo, con los equipos descansados y con la parte más importante de la temporada por delante, ganar mañana en el Santiago Bernabéu para el equipo blanco vale mucho la victoria y lo seguiría teniendo en la pelea por el título, el liderato está en juego y si quiere ilusionarse con el título 36 de su historia solo lo hace con el triunfo.



Mallorca ha venido de menos a más, va sumando, pero no se aleja del descenso que está a cinco puntos y Javier Aguirre sabe que necesita sumar para no seguir en medio de la incertidumbre, mientas el conjunto balear no se acerque a los 40 puntos sigue corriendo riesgo y puntear en como visitante es complicado, pero el mexicano sabe plantear a sus equipos ante los grandes del fútbol español.



Real Madrid también debe sumar los tres puntos para mandar un mensaje a La Liga, el 'Rey' es el único de los candidatos que se mantiene en la pelea y ganar lo mantiene en esa posición.