¿Cómo jugarle al Real Madrid? Javier Aguirre quiere un Mallorca "con personalidad"

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, pidió a sus jugadores "que muestren personalidad con la pelota" ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un campo en el que los rojillos tendrán "pocas oportunidades de gol".

En la rueda de prensa previa al partido de este miércoles, el técnico mexicano del Mallorca ha augurado un choque "muy parecido el del año pasado", en el que su equipo perdió en el campo madridista por 4-1, aunque se adelantó en el marcador y tuvo opciones de empatar, ha recordado.

Espera un encuentro con dominio del líder en el que el Mallorca contenga los ataques del rival y pueda encontrar ocasiones de sorprenderle. "Ellos, con más tiempo la pelota, con más llegadas, y nosotros, defendiéndonos bien", ha incidido.

No obstante, confía en que, al contrario que en la temporada pasada, sus jugadores demuestren "la personalidad que hay que tener para jugar en el Bernabéu e intentar ganar el partido". "Vamos a competir y a ver si somos capaces de aprovechar lo poco que generemos", ha remarcado.

Respecto al estado de su equipo tras las vacaciones navideñas, ha asegurado que "está bien". "Se fue contento, con un buen resultado (victoria por 3-2 ante Osasuna) y un buen partido, disfrutamos estos días", ha manifestado.

Aguirre ve a su rival como "el Madrid de toda la vida, reconocible, competitivo, que no da un partido por perdido", muy consistente en su estadio, donde este año no se ha visto sometido por ningún rival.

Además, no cree que las bajas que tiene el equipo de Carlo Ancelotti mermen su calidad, porque cuenta con una gran plantilla. "No sé si acusarán las bajas o no, pero jugarán con once y va a ser complicado", ha afirmado.

El entrenador del Real Mallorca ha celebrado la renovación de "Carletto", una "fantástica decisión", porque "es un técnico que le da prestigio a la Liga", un "extraordinario entrenador, excelente ser humano". A su juicio, la prolongación del contrato del italiano es "lo mejor que ha hecho el Madrid esta temporada".

Aunque algunos jugadores han tenido contratiempos leves estos últimos días, en principio el entrenador italiano tiene a su disposición a toda la plantilla para enfrentarse al Real Madrid excepto los lesionados Vedat Muriqi y Martin Valjent.