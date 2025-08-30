Real Madrid va subiendo y aumentando su nivel en La Liga

Redacción FOX Deportes

Aurélien Tchouaméni aseguró que Real Madrid va subiendo "el nivel cada partido" y se quedó con el tercer triunfo, cumpliendo el pleno liguero que pidió a su plantilla Xabi Alonso.

"Había que empezar el primer bloque de partidos con tres victorias y lo hemos hecho. Hace poco empezamos la temporada y subimos el nivel cada partido. Tenemos que seguir así ganando más partidos", dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

"Hace poco hemos empezado y tenemos que mejorar seguro en todo. Los tres primeros partidos hemos ganado y estamos muy contentos. Nueve puntos en tres partidos es importante", añadió.

Pese a que de momento Xabi Alonso le posiciona en el centro del campo, Tchouaméni admitió que está preparado para jugar de central. "Me pide que haga mi juego, sé lo que tengo que hacer para ayudar al equipo y en cada partido intento sacar la mejor versión de mi juego. Vamos a ir mejorando, estamos en buen momento y vamos a seguir así".