Real Madrid reserva a sus figuras para la vuelta ante Manchester City

Los defensas Dani Carvajal y David Alaba junto a los delanteros Rodrygo Goes y Karim Benzema, no disputarán el partido liguero del Real Madrid ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, encuentro para el que se recuperan tras lesión Ferland Mendy y Dani Ceballos y Èder Militao después de su ausencia en 'Champions' por sanción.

Ancelotti no fuerza a ninguno de los jugadores que no están al cien por cien tras el intenso duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones el pasado martes ante el Manchester City y deja fuera de la convocatoria a Alaba, Rodrygo y Benzema más el sancionado Carvajal.



El austriaco Alaba, que acaba de jugar dos partidos consecutivos recién recuperado de una lesión muscular, el brasileño Rodrygo y el francés Benzema, guardarán reposo por decisión de 'Carletto' por precaución, por las leves molestias que arrastran.



Las ausencias de cuatro titulares habituales la contrarresta el técnico italiano, que no ha citado a ningún canterano para completar su lista, con el regreso del francés Mendy, ausente desde el 19 de marzo por una rotura muscular, y a Dani Ceballos que supera una sobrecarga que le impidió tener minutos en los dos últimos encuentros del equipo blanco.