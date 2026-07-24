Real Madrid no se rinde por Yan Diomandé

Oscar Sandoval

RB Leipzig habría rechazado la primera oferta de Real Madrid por Yan Diomandé. Las negociaciones entre ambos clubes continúan y el conjunto blanco tendría que acercarse a los 120 millones de euros para convencer al club alemán de desprenderse de su figura.

El mercado del conjunto ‘Merengue’ puede ser histórico y el mejor de los últimos años. Es evidente que la falta de títulos en las últimas temporadas ha puesto a trabajar a la directiva que apunta a lo más alto con sus incorporaciones y los futbolistas con los que se encuentra negociando.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el equipo blanco presentó una oferta de 90 millones de euros, más otros 10 millones en variables, por el internacional marfileño. Sin embargo, RB Leipzig rechazó la propuesta pese a que el futbolista ya habría alcanzado un acuerdo con el club español.

El periodista italiano señala que la directiva del equipo blanco “regresará con una nueva oferta” en los próximos días para intentar darle rumbo a uno de los fichajes más caros de su historia.