Real Madrid niega contactos por Michael Olise

Redacción FOX Deportes

Real Madrid publicó un comunicado desmintiendo haber mantenido "contacto directo ni indirecto" con el futbolista de Bayern Munich Michael Olise, resaltando además la "excelente relación institucional" con el club ‘Bávaro’ y lamentando "la difusión de especulaciones". Julián Alvarez y los futbolistas por los que Real Madrid podría ofrecer 150 millones de euros

"Real Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", reza el escrito publicado por el club blanco.

Olise, que se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Francia, había sido uno de los nombres barajados por la prensa en referencia a la oferta de 150 millones de euros que Florentino Pérez, mandatario del Real Madrid, prometió en la campaña electoral a la presidencia del equipo que realizaría por un jugador.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026

El conjunto ‘Merengue’ aprovechó su escrito para "destacar la excelente relación institucional que mantiene con Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad".

"Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíprocos, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones", termina.