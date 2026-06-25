Real Madrid le avisó a Como que pagará para recuperar a Nico Paz

Oscar Sandoval

Real Madrid le comunicó de manera oficial a Como que pagará la cláusula de recompra de Nico Paz que aparece en el contrato que firmaron ambos clubes hace dos temporadas, abonará nueve millones de euros y el mediocampista volverá al Santiago Bernabéu con su futuro en el aire. 🤔 Adivina la LEYENDA del Real Madrid... pic.twitter.com/c8ESsR7H4z — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 25, 2026

El plan del Madrid con Nico Paz resultó mejor de lo esperado, lo cedió por dos campañas a Como para que comenzara a despuntar en el futbol europeo y el argentino cumplió con creces luego de aterrizar en un equipo recién ascendido a la Serie A que llevó a la Champions League.

El valor del futbolista aumentó en estos dos años y sus actuaciones lo colocaron entre los mejores de su posición en el futbol italiano, para el equipo blanco es un activo y quiere tratarlo como tal.

El diario Marca señala que, “si el Como mantiene su interés en recuperar al argentino, deberá negociar con el conjunto madridista y abonar la cantidad que se establezca por un nuevo traspaso” y apunta que la operación podría alcanzar los “60 millones”.