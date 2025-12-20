Real Madrid cierra el año con una victoria insípida

Héctor Cantú

El Real Madrid ha cerrado el 2025 con una actuación gris en la que ha logrado superar al Sevilla para no acrecentar la crisis de resultados que han condicionado el trabajo de Xabi Alonso.

El equipo merengue estaba obligado a obtener una victoria en casa y ha terminado despedido entre silbidos y abucheos de sus propios seguidores por el mal partido ofrecido.

Sevilla llegó con toda la intención de hacer pasar un trago amargo al equipo blanco y lo consiguió, sobre todo con el gran partido ofrecido por Alexis Sánchez, el principal referente en la delantera del equipo hispalense.

Un cabezazo de Jude Bellingham en jugada a balón parado ha sido suficiente para romper el cerco rojo del Sevilla. La pelota se anidó dramáticamente en el arco de Vlachodimos sin que pudiera hacer algo más para impedir el gol en contra.

Sevilla se vio condicionado a 20 minutos del final con la expulsión de Marcao do Nascimento por doble amarilla, una decisión muy protestada por todo el equipo visitante.

A pesar de la superioridad numérica en la cancha, el Sevilla logró tocar al arco rival en dos ocasiones más antes del final del partido, situación que desató el enojo desde las gradas hacia el equipo blanco.

A cuatro minutos del final del encuentro, una falta infantil dentro del área sobre Rodrygo se tradujo en el camino para finiquitar la historia. El encargado de poner el 2-0 fue Kylian Mbappé, quien con esta marcación igualó el récord de Cristiano Ronaldo de marcar 59 goles en un año calendario.

Este resultado pone paños fríos al proceso de Xabi Alonso y dejará al Real Madrid en la segunda posición a la espera de lo que pase entre Barcelona y Villarreal.