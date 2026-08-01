Real Madrid brilló y también se opacó ante Fiorentina

Oscar Sandoval

Real Madrid que continúa sumando minutos de cara a su debut en La Liga, viajó a Austria para enfrentar a Fiorentina y afinar detalles mientras los jugadores se van adaptando a la idea de juego que quiere José Mourinho.

Denzel Dumfries debutó con el cuadro 'Merengue' y lo hizo por delante de Trent Alexander-Arnold. Ambos pelearán por un lugar en el once inicial, aunque las ausencias obligaron al técnico portugués a improvisar esa sociedad por la banda derecha.

El equipo español tomó el control del encuentro desde el inicio y abrió el marcador al minuto 12. Álvaro Carreras llegó hasta línea de fondo por el costado izquierdo y envió un pase retrasado que Endrick controló con la derecha antes de definir cruzado con la zurda para el 1-0.

El canterano Alexis Ciria amplió la ventaja al 24 tras una gran acción individual de Eduardo Camavinga. El mediocampista aprovechó las facilidades defensivas del conjunto 'Viola' para asistir al delantero, quien sigue ganándose la confianza de 'Mou'.

Real Madrid bajó el ritmo después de dominar la primera mitad y Fiorentina aprovechó la oportunidad para descontar al minuto 41. Alex Jiménez filtró un pase para Roberto Piccoli quien controló el balón y venció a Andriy Lunin.

La 'Fiore' salió con mayor intensidad tras el descanso y encontró el empate después de los cambios realizados al minuto 57. Moise Kean ganó la posición dentro del área y conectó un remate de cabeza para firmar el 2-2 final en el primer balón que tocó.