Real Madrid ajusta su oferta de renovación para Vinícius Júnior

Redacción FOX Deportes

En medio del interés del Arsenal, el Real Madrid habría mejorado su oferta de renovación para Vinícius Júnior.

The Athletic señaló que el brasileño solicitó un salario de 30 millones de euros para extender su contrato, vigente hasta junio de 2027, pero la primera propuesta del conjunto español fue rechazada.

Sin embargo, ante el interés de los 'Gunners' por ficharlo, la directiva madridista presentó una nueva oferta durante la reunión que sostuvieron este miércoles 5 de agosto José Ángel Sánchez, Juni Calafat y el entorno del atacante, según The Athletic.

Aunque la propuesta aún no alcanzaría las pretensiones económicas del brasileño, sí reflejaría el papel que tiene dentro del equipo. El Real Madrid espera que el entorno del futbolista responda en los próximos días.