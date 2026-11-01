Raphinha tiene ventaja sobre Kylian Mbappé en la lucha por el 'Pichichi' de La Liga

Redacción FOX Deportes

Raphinha amplió su ventaja sobre Kylian Mbappé en la pelea por el título de goleo de La Liga después de la jornada 11. El brasileño llegó a 15 anotaciones y aumentó de dos a tres goles la diferencia sobre el delantero de Real Madrid, quien suma 12. La lucha por el liderato de goleo comienza a tomar forma y Lamine Yamal también se acerca a los primeros lugares.

Doblete de Raphinha y goleada expresa del Barcelona

El atacante del Barcelona firmó un doblete en la goleada 6-1 sobre Alavés y reafirmó su posición como máximo anotador del campeonato. Mbappé también apareció en el marcador durante la victoria 3-0 de Real Madrid ante Racing de Santander, pero su gol no fue suficiente para evitar que el brasileño ampliara la distancia.

Lamine Yamal también levantó la mano en la pelea por los primeros lugares de la clasificación. El ‘10’ azulgrana marcó dos goles ante Alavés y llegó a diez en la temporada, por lo que se colocó a solo dos anotaciones de Mbappé. Barcelona presume de dos de los tres máximos goleadores del torneo después de 11 jornadas.

La fecha también dejó movimientos entre los perseguidores. Fermín López, del Barcelona, y Adrián Niño, del Málaga, alcanzaron los cinco goles, este último con cuatro anotaciones en sus últimos cuatro partidos. Alejandro Grimaldo, del Atlético de Madrid; Álex Berenguer, del Athletic Club, y Jude Bellingham, del Real Madrid, llegaron a cuatro tantos, mientras que Giuliano Simeone, Martín Satriano, Yan Diomandé e Iñaki Williams alcanzaron los tres.