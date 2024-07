Rafael Márquez prefirió a la Selección sobre el Barcelona y estas son sus razones

Hace no más de tres meses, el nombre de Rafael Márquez sonó como una de las cartes más fuertes dentro del Barcelona para convertirse en el nuevo estratega del primer equipo en sustitución de Xavi Hernández.

Finalmente, la prospección nunca se materializó y Rafa terminó la temporada dirigiendo al Barcelona Atlétic, con quien estuvo cerca de lograr el ascenso a la Segunda División del Futbol Español.

Rafa Márquez, una institución del equipo culé, ha decidido terminar su camino con el cuadro blaugrana para aceptar el puesto de auxiliar técnico de Javier Aguirre, quien ha sido nombrado el nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

En un mensaje en redes sociales, el cinco veces jugador de una Copa del Mundo, aseguró que le costó mucho trabajo tomar la decisión, en la cual termino ponderando la posibilidad de salir de su zona de confort y hacerse cargo de un proyecto a largo plazo.

“Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atlètic y emprender un nuevo compromiso. En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Busco siempre un crecimiento y estos dos años en Barcelona Atlètic me han ayudado a darme cuenta que hay una pasión y una idea que debo seguir puliendo a base de mucho trabajo”, escribió el exjugador del Atlas.

En el texto, Márquez agradece al Barcelona y en especial a su presidente, Joan Laporta, por la confianza entregada durante el tiempo en el que fue la cabeza del semillero más importante del equipo blaugrana.

“Agradezco la gran oportunidad que me brindó el FC Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club, espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas. Como ya sucedió en mi etapa de jugador en el club, nuevamente espero que no sea un adiós sino un hasta pronto”, agregó.

Finalmente, Rafael, quien también tuvo un paso por la MLS y regresó para jugar en el León de la Liga MX, confirmó que le ilusiona la posibilidad de ser parte de un proyecto que involucra a la Selección Mexicana en el Mundial en el que su país será anfitrión de la máxima fiesta del futbol mundial.

“Agradezco la gran oportunidad que me brindó el FC Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club, espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas. Como ya sucedió en mi etapa de jugador en el club, nuevamente espero que no sea un adiós sino un hasta pronto”, puntualizó.

El nuevo auxiliar técnico de Javier Aguirre prometió trabajar arduamente para conseguir los objetivos planteados y rescatar a una Selección Mexicana trastocada por los malos resultados desde Catar 2022.