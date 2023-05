¿Quién se interpone en la llegada de Harry Kane al Real Madrid?

Real Madrid busca un delantero centro de garantías, un jugador que pueda llenar los zapatos de Karim Benzema, y lo ha encontrado en Harry Kane; sin embargo, hay un inconveniente.

El delantero inglés, de 29 años, es segundo en la tabla de goleo de la Premier League, con 28 tantos, detrás de Erling Haaland, y el máximo anotador de la Selección Inglesa, con 55.

No hay duda de que Kane cuenta con las credenciales para hacerse con el ‘9’ del Real Madrid; además, en cuestión contractual el momento es bueno, pues termina su relación con el Tottenham en junio de 2024. Si los ‘Spurs’ no lo renuevan y no lo venden en el mercado de verano, el inglés podrá negociar libremente en enero próximo.

La mesa está puesta para que se marche y Carlo Ancelotti ve con buenos ojos su llegada, solo hay un problema, Tottenham busca que los ‘Merengues’ incluyan a Eden Hazard en la operación.

Harry Kane festejó marcando en su homenaje como máximo goleador de Inglaterra

En el papel, esto no supondría una complicación, pues la participación del belga con el equipo es prácticamente nula.

Desde que 'Carletto' tomó las riendas del equipo, en 2021, Hazard solo ha disputado 33 partidos, ha marcado dos goles y ha dado cuatro asistencias. Esta campaña solo ha tenido actividad en seis encuentros.

Pero el jugador ha sido claro y ha dicho en repetidas ocasiones que pretende cumplir todo su contrato, el cual expira en junio de 2024. Y es que, aunque no juega, es uno de los futbolistas mejor pagados de la entidad blanca.

Además, su familia se ha establecido bien en la capital española, de hecho su hijo Leo juega con el Benjamín A del Real Madrid, donde se ha afianzado como uno de los más regulares de la escuadra.