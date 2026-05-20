¿Qué se juega en la última jornada de La Liga?

Oscar Sandoval

El título de La Liga y los cuatro lugares en la próxima Champions League están decididos en el futbol español que a pesar de ello tendrá un cierre de temporada dramático porque el descenso está en juego y algunos clubes que tienen la posibilidad de competir en Europa buscarán su boleto.

La última jornada de La Liga tiene reservadas emociones para siete equipos, unos están amenazados por el descenso y otros miran hacia arriba en su intento por clasificar a torneos internacionales, 90 minutos a todo o nada después de una temporada en la que no tuvieron regularidad.

Girona se quema en las llamas del descenso, pero una victoria ante Elche que también se juega la permanencia, lo mantendría en primera división, una final en todo el sentido de la palabra. Levante y Osasuna deben sumar de alguna forma para no sufrir.

El partit el juguem tots. pic.twitter.com/FpYFY2aBOf — Girona FC (@GironaFC) May 20, 2026

Getafe, Rayo Vallecano y Valencia pelean por un lugar en competencias europeas, sin embargo, en este momento el boleto para la Conference League sería para el equipo ‘Azulón’ que debe vencer a Osasuna para asegurar su lugar en el torneo continental.

Rayo Vallecano enfrenta a Alavés y Valencia a Barcelona, los dos dependen de Getafe, pero la esperanza es lo último que muere cuando de jugar en Europa se trata y deberán salir a ganar para buscar esa posibilidad hasta que matemáticamente sea posible.