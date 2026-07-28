Primer día de Denzel Dumfries como jugador del Real Madrid

Oscar Sandoval

Denzel Dumfries puso fin a sus vacaciones y se incorporó a la disciplina del Real Madrid. El lateral neerlandés se presentó en la ciudad deportiva para completar las pruebas médicas de rutina, realizar su primera sesión de entrenamiento y seguir de cerca el amistoso frente a Leganés.

El internacional neerlandés es uno de los fichajes estelares del conjunto blanco para la nueva temporada y el club compartió, a través de sus redes sociales, los detalles de su primera jornada como jugador 'Merengue'.

Tras superar los exámenes médicos, Dumfries realizó trabajo de fuerza en el gimnasio antes de saltar al terreno de juego para completar la parte física. El balón también estuvo presente en la sesión y el defensor dejó muestras de su calidad con varios disparos a portería.

Además, aprovechó su primer día en Valdebebas para presenciar la goleada de Real Madrid sobre Leganés en el segundo amistoso de la pretemporada. El objetivo del neerlandés es ponerse a punto para integrarse plenamente a la dinámica del equipo y estar disponible para el viaje a Austria, donde el conjunto blanco continuará con su preparación.