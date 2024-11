¿Por qué no se puede comparar aún a Lamine Yamal con Messi?

El técnico colombiano Francisco "Pacho" Maturana cree que la "motivación" es la clave del alto nivel que ofrece James Rodríguez con su selección en contraposición al papel secundario que desempeña en su club, el Rayo Vallecano.



"La motivación se consigue cuando se encuentra la palabra justa para decirle algo al jugador. Todos tenemos algo que nos mueve el piso y James siempre que lo llamaba la selección de Colombia jugaba bien porque tenía una responsabilidad con una persona que estaba creyendo en él", subraya Maturana en una entrevista concedida a EFE.



El exseleccionador del combinado cafetero campeón de la Copa América de 2001 se encuentra en Bilbao para participar mañana miércoles en el coloquio posterior a la proyección de la película "Colombia: Camino a la gloria", de Luis Ara, dentro del 'Thinking Football Film Festival 2024', la muestra de cine, fútbol y sociedad organizada por la Fundación Athletic Club.

"Cuando a James a veces no le iba bien en sus equipos el técnico de la selección iba personalmente a conversar con él. Eso es una manera de entender la motivación porque la motivación a veces se confunde con la animación. Todos tenemos algo que nos mueve el piso, que nos hace ser mejores y eso no está los libros, hay que descubrirlo a partir del conocimiento del jugador", reflexiona.



"Las eliminatorias son un escenario fantástico para clasificar y armar tu equipo para el Mundial. El Mundial es dentro de dos años. ¿Estará James dentro de dos años? No sé sí su físico le va a durar porque la selección son 15-20 días y el club es todo el tiempo. Entonces si no estás en forma en un club difícilmente vas a estar en forma en una selección", añade el técnico.



Por otro lado, Maturana alaba la figura de Juanma Lillo, técnico asistente de Pep Guardiola en el Manchester City y amigo personal del entrenador colombiano desde su etapa en el Real Valladolid a comienzos de la década de los 90 del pasado siglo.



"Lillo hace parte de mis fortalezas. Él me ha dado un puesto muy especial en su vida y yo siempre he entendido que los amigos son para toda la vida y más cuando esos amigos te pueden ayudar a ser mejor a partir de la confrontación y del análisis. Nos une el fútbol, pero nos une más la condición humana", destaca.



Maturana considera al entrenador guipuzcoano como una persona "muy respetuosa" que "no está ahí para decir lo que tiene que hacer" a Guardiola, sino para que el catalán "le pregunte a él cuando tenga un problema".



"Yo creo -ha agregado- que esa es la relación que hay entre los dos. Guardiola a veces tiene dudas como entrenador y si yo tengo una persona que sé que me va a hablar desde el corazón y creo en ella se lo pregunto. Juanma no le va a decir a Pep 'haz esto', pero Pep si tiene toda la confianza como para decirle a Juanma 'tengo este problema, ¿qué piensas?".



El técnico chocoano, por último, aseguró tener "una admiración total por todos" los entrenadores de fútbol porque "todos tienen algo que enseñar" y por ello evita hacer comparaciones, si bien tiene claro que "el modelo de juego no es de los técnicos, es de los jugadores".

"Mourinho o Pep llegaban a cualquier parte y lo que pidan se lo traen. Pero si no hay nada, ahí es donde valoro a los entrenadores. Ver qué hace con lo que tiene. El técnico tiene que ser lo suficientemente inteligente como para buscar las sociedades entre los jugadores que están ahí", explica.



"En Uruguay dicen que un técnico entrena, como estudia, todos los días, cada ocho días presenta al examen y nunca se gradua. Acabas de ganar la Copa Libertadores, toda la gente a tu alrededor tiene derecho a tomarse unos tragos para celebrar, pero tu estás pensando en el partido de dentro de tres días porque que si no te salen bien estás postulando que te echen también. Esa es la realidad del entrenador, hacer que los demás disfruten", reflexiona Maturana.