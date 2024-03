Por fin, Carlo Ancelotti critica a Vinicius Jr.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que Vinícius Junior "es el mejor", y tras su defensa del brasileño en vísperas del partido ante el Celta, después de la cartulina amarilla que recibió el jugador de nuevo por empujar a un rival, reconoció que el día que pare esas reacciones, su equipo tendrá menos problemas de tarjetas.

"Lo que hablamos con él se queda entre nosotros. Es un tema que hemos hablado y seguiremos hablando porque no es sólo problema de Vinícius, es que en los últimos tiempos hemos recibido demasiadas tarjetas, alguna injusta, y afecta al equipo. Hoy no hemos podido utilizar a Bellingham y nos penaliza. En este aspecto tenemos que mejorar", dijo en rueda de prensa.



Cuando Ancelotti fue preguntado por segunda vez por la reacción de Vinícius, que respondió a un agarrón de Óscar Mingueza con un empujón que le costó la amonestación, el técnico madridista se mostró comprensivo con la "frustración" que puede sentir su jugador. El brasileño está apercibido de sanción en LaLiga y la 'Champions'.

"Lo que he pensado es que la camiseta no se ha roto", dijo Ancelotti sobre la acción. "Creo que ha sido una jugada muy fea, retener a un jugador así. Obviamente la decisión del árbitro ha sido correcta, con amarilla, y también a Vinícius. El día que Vinícus pare esto tendremos menos problemas de tarjetas. Es un poco de frustración, es bastante normal", defendió.



Al acabar el partido, a 'Carletto' se le vio hablando al oído de Vinícius. "Le he dicho que es el mejor, porque es el mejor de todos. Lo intenta, ha marcado el primer gol y le he dicho, eres el mejor y nada más".