¿Podrá Villarreal mantener el ritmo de Barcelona y Real Madrid?

Oscar Sandoval

La pelea por el liderato de La Liga tiene un invitado sorpresa, Villarreal, que se ubica en la tercera posición a tres puntos de Real Madrid que manda después de 13 jornadas. Es un momento de máxima ilusión para el ‘Submarino Amarillo’ que suspira por su regreso a la Champions League.

Villarreal se metió a la pelea por la punta del futbol español gracias a una racha de cinco partidos sin perder con cuatro victorias y está a un paso de los favoritos que suelen dejar pocos puntos en el camino.

Su primera batalla será con Atlético que intenta recuperar la posición que le ha pertenecido en los últimos años y solo manteniendo distancia con los ‘Colchoneros’ podrá seguir pensando en los que están por delante en la clasificación.

El ‘Submarino Amarillo’ que perdió ante el conjunto 'Merengue', jugará en la última jornada de este año frente a Barcelona en un duelo que podría ser la diferencia entre empezar el 2026 con ilusión o con la Liga de Campeones como objetivo.