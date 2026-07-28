Pierre-Emerick Aubameyang prometió marcar goles con Deportivo La Coruña

Redacción FOX Deportes

Pierre-Emerick Aubameyang mostró durante su presentación como nuevo futbolista del Deportivo La Coruña, su ambición de cara a la temporada 2026-27, en la que el conjunto gallego volverá a competir en La Liga ocho años después.

"Cuando llegó la propuesta, directamente hablé con mi familia y agentes. Les dije que escucharan lo que tenían que decir. Conozco al Deportivo desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Volverlo a ver en Primera es importante, y ayudarle en esta vuelta es un punto importante para mí”, manifestó en rueda de prensa.

“Los goles van a venir. El número no lo sé, pero ojalá sean muchos. Voy a hacer goles, dar muchas asistencias. Vengo con muchas ganas. Con los años he crecido, ahora creo que puedo leer un poquito más el juego”, afirmó.

El delantero de 37 años, agradeció “la confianza” que los dirigentes deportivistas le han mostrado desde el primer momento, incidió en que no ha perdido “la pasión” por jugar al fútbol y prometió “darlo todo” en esta nueva etapa en Riazor.

“Lo que he visto me ha gustado mucho de los chicos de ataque. Bil es un chico que tiene mucha fuerza, me veo bien con un compañero así porque me puede ayudarme con algunas cosas que yo no puedo hacer. Pienso también en Zaka, un killer. Pienso en Jensen, muy joven también, pero un futbolista que viene del Bayern Múnich, muy rápido y muy bueno. Todavía no he jugado con Mella y Yeremay, pero tengo ganas también de verlos”, concluyó.