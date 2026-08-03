Péter Gulácsi llega a La Liga de la mano de Villarreal

Redacción FOX Deportes

Villarreal anunció el fichaje del veterano guardameta Péter Gulácsi, quien llega procedente de RB Leipzig, según informó el club castellonense en un comunicado. El internacional húngaro, de 36 años, firmó un contrato por dos temporadas.

El Villarreal CF y el @RBLeipzig han alcanzado un acuerdo de traspaso por Gulácsi, que será portero groguet durante las próximas dos temporadas



Bienvenido a tu nueva casa, Péter 💛 pic.twitter.com/Xi4Gw9jnH7 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 3, 2026

Tras las salidas de Diego Conde y Arnau Tenas, rumbo a Real Betis y Mallorca, respectivamente, el 'Submarino Amarillo' buscaba un portero con experiencia para reforzar la portería.

Con el brasileño Luiz Júnior ya en la plantilla, el conjunto castellonense apostó por incorporar a un guardameta con amplia trayectoria al máximo nivel. Aunque Villarreal no reveló el monto de la operación, diversos reportes indican que el traspaso rondó el millón de euros.

El nuevo cancerbero groguet completó su formación en las categorías inferiores de Liverpool y pasó como cedido por Hull City y Tranmere Rovers. Posteriormente recaló en Salzburg antes de dar el salto a RB Leipzig para la temporada 2015/16.