Pellegrino Matarazzo seguirá con la Real Sociedad

Reuters

La Real Sociedad ha ampliado el contrato del entrenador Pellegrino Matarazzo hasta el final de la temporada 2027/28, según ha anunciado este martes el club, como reconocimiento al técnico estadounidense por haberlos llevado a conquistar la Copa del Rey en sus primeros meses al frente del equipo.

Con ello, el técnico de 48 años, que se incorporó al club vasco en diciembre, se convirtió en el primer entrenador estadounidense en ganar un trofeo importante en una de las cinco principales ligas europeas. La victoria sobre el Atlético de Madrid también aseguró al club una plaza en la Europa League de la próxima temporada.

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Matarazzo se hizo cargo de la Real Sociedad cuando el equipo se encontraba cerca de la zona de descenso de La Liga, y lo llevó a terminar en décima posición con 46 puntos.

"Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa, con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar", dijo Matarazzo en un comunicado.

La Real Sociedad comenzará su campaña en La Liga 2026/27 el 17 de agosto, visitando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.