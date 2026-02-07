Partidos suspendidos en La Liga por culpa del temporal

Oscar Sandoval

Las condiciones climatológicas en algunas zonas de España no son aptas para jugar al futbol y de momento, dos partidos de la jornada que estaban programados para este sábado han sido suspendidos de manera oficial por la borrasca Marta.

Andalucia y Madrid son dos de los sectores afectados en las últimas horas por las fuertes lluvias y vientos que obligaron a las autoridades a declarar alerta naranja, la decisión afectó al futbol en partidos de primera y segunda división.

La Liga comunicó a través de una nota informativa que “con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores”, resolvió que lo mejor era “la suspensión” del compromiso entre Rayo Vallecano y Oviedo.

Horas más tarde dio a conocer, “el “aplazamiento de los partidos correspondientes a la jornada 23” entre Sevilla y Girona del máximo circuito y el duelo entre Cádiz y Almería de la segunda categoría del futbol español.

La organización dio a conocer que “las nuevas fechas de los partidos serán comunicadas oportunamente”, una vez que “los clubes implicados y los organismos competentes” consideren pertinente.