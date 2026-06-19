Para Thibaut Courtois sería un "sueño" retirarse con Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Thibaut Courtois aseguró que su “objetivo” y su “sueño” es terminar su carrera en el Real Madrid, al tiempo que consideró que ha mejorado como guardameta desde el Mundial de Rusia 2018 hasta ahora, por su experiencia con el conjunto madridista. Así sería hoy el XI ideal de José Mourinho en su regreso a Real Madrid

"Para mí, el Genk es un capítulo cerrado como jugador. Creo que jugué un año bonito allí. Genk tiene jóvenes guardametas potentes, así que no creo que, como jugador, tenga que volver allí. Si puedo terminar mi carrera en el Real Madrid, ese sería mi sueño y mi objetivo. Veremos qué pasa en los próximos años", valoró en la rueda de prensa desde el campo base de la selección belga en Seattle.

"Como portero, diría que la edad ideal está entre los 29 y los 34. Me perdí un año por lesión y quizá eso pueda alargar un poco mi carrera. Me siento bien, me cuido mucho y soy un portero más completo. La experiencia también ayuda. Ya tengo muchos años en el Real Madrid detrás, con mucha presión y muchos partidos importantes. Y eso también te enseña mucho", remarcó.

También miró al pasado cuando contó que creció como niño viendo a Iker Casillas y Edwin Van der Sar. "Fueron más mis referencias. Mi padre sí era muy fan de Preud’homme y me habló muchas veces de lo gran portero que fue. Yo no lo viví mucho, aunque sí he visto vídeos, y sé que es uno de los mejores porteros belgas de la historia. Pero crecí más con Iker y Edwin Van der Sar”, rememoró el guardameta, a dos días de jugar contra Irán en el Mundial 2026.