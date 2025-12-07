Redacción FOX Deportes
Para Celta fue "bonito" ganar a Real Madrid en el Santiago Bernabéu
Claudio Giráldez aseguró que los tres puntos valen lo mismo que en otro partido
Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, señaló que “es bonito para todos” el poder ganar en el Santiago Bernabéu a Real Madrid, 19 partidos después, aunque apuntó que, para él, los tres puntos que valen “como cualquier otros” en la temporada.
“Tiene mucho más significado lo de Getafe la temporada pasada porque conseguimos clasificarnos para Europa. Ganar en el Bernabéu es bonito para todos, pero son tres puntos y valen como cualquier otros. Me quedo con la imagen del equipo, la sobriedad y el buen juego en algunos momentos”, dijo en rueda de prensa.
“Defendimos bien y tuvimos la suerte que se necesita para ganar en el Bernabéu, porque tuvieron ocasiones para empatar o ganar”, añadió.
“Hay un partido hasta la media hora en la que fuimos capaces de salir de su precio. Luego, tienen más físico y ritmo que nosotros y te hunden. En los primeros 15 minutos de la segunda mitad tratamos de hacerles daño al espacio. Intentar hacerles daño por el lado de Bellingham y Vinícius”, analizó.
