Orbelín Pineda más problema que solución para Celta de Vigo

La aventura de Orbelín Pineda por Europa está cerca de llegar a su fin, al menos de momento, la apuesta del futbolista mexicano de probar suerte en el ‘Viejo Continente’ no resultó conforme sus planes y estaría de regreso en México, sin embargo, seguirá siendo un problema para Celta de Vigo.

Néstor Araujo anotó un autogol ante Valencia; Orbelín Pineda cerró La Liga jugando

Orbelín llegó como agente libre a Celta y firmó un contrato hasta 2027, todo parecía ir en el camino correcto, pero el mexicano no pudo ganarse la confianza de Eduardo Coudet quien criticó al mexicano el día de su debut por no seguir sus indicaciones y a partir de ahí le dio minutos a cuentagotas.

El mediocampista no pudo cambiar la idea del técnico sobre él y a pesar de trabajar día a día, los minutos en la cancha no llegaron, entre líneas se podía leer el mensaje del entrenador quien no contaría con ‘Orbe’ para la próxima temporada y el club le busca un destino para ocupar su lugar con un refuerzo.

El futbolista de 26 años necesita jugar para ganarse un lugar en la lista de la Selección Mexicana que estará en Qatar 2022, en Vigo escuchan cualquier oferta por el mediocampista, la operación ideal para todas las partes es una cesión, sin embargo, con contrato firmado, Orbelín seguirá siendo más problema que solución para Celta.