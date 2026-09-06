Nueva marca para Lamine Yamal con el Barcelona

Héctor Cantú

El Barcelona mantiene el paso perfecto en La Liga después de conseguir su cuarta victoria consecutiva en la temporada 2026/27.

Los dirigidos por Hansi Flick siguen jugando por nota y sumaron otra goleada a su brillante inicio de campaña, luego de vencer 5-0 al Valencia como visitantes.

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Lamine Yamal fue una de las figuras del encuentro al marcar dos de los cinco goles de la victoria.

Con este doblete, el español llegó a 55 tantos con el Barcelona en 156 partidos disputados.

Por primera vez en su carrera, el campeón del mundo con España en el Mundial 2026 marcó un doblete en partidos consecutivos. Yamal hizo dos goles ante el Rayo Vallecano para estrenarse esta temporada y repitió la dosis frente al Valencia.

Este es apenas el quinto doblete en la carrera de Lamine Yamal desde que debutó en el 2023 con el primer equipo culé.

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Le anotó par de goles al Granada (2024). Girona (2024), Villarreal (2026), Rayo Vallecano (2026) y Valencia (2026).

Yamal igualó a Fermín con cuatro goles esta temporada y quedó por detrás de Raphinha, quien lidera al equipo con seis tantos y una asistencia.