No habrá temporada de 100 puntos para el Barcelona

Héctor Cantú

El Alavés se ha encargado de abollarle la corona de bicampeón a Hansi Flick y sus pupilos luego de superarle por la mínima diferencia en un partido que sabe a gloria para los locales.

Con un equipo plagado de cambios, el cuadro culé no pudo sumar tres puntos y con ello entierra su deseo de llegar a 100 puntos en la presente campaña.

Ya con el título conseguido el Barcelona de Flick se había propuesto ganar todos sus partidos restantes de la campaña para alcanzar la cifra mágica, misma que no llegará por una temporada más.

Un solitario gol de Ibrahim Diabate en el tiempo agregado de la primera mitad, fue suficiente para que el Alavés sumara tres puntos que saben a gloria total en su pelea por mantenerse en la primera división del futbol español.

Guard of honor for the La Liga champions!

Thank you very much, @alaveseng 🤝 pic.twitter.com/ezQZ8yr8ro — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 13, 2026

Aunque en la segunda mitad el equipo catalán intentó destrabar por todos los medios el cerrojo de casa, no hubo suerte ni siquiera, para sumar un punto de visitante.

Esta se convierte en la quinta victoria del equipo catalán que ya tiene la cabeza puesta en las vacaciones y en la siguiente temporada donde el principal objetivo es ganar la Champions League.

El Alavés buscará sumar unidades para sellar su salvación el próximo fin de semana cuando visite al ya descendido Real Oviedo.