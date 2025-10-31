No habrá represalias contra Vinícius Júnior

Redacción FOX Deportes

Todo indica que las disculpas de Vinícius Júnior tras su enojo por ser sustituido en El Clásico surtieron efecto.

Xabi Alonso convocó al brasileño para el duelo ante Valencia de la Jornada 10 de La Liga, por lo que las preguntas no se hicieron esperar y el técnico aclaró todo en conferencia de prensa:

“Para mí fue un comunicado muy valioso, muy positivo y mostró su honestidad. Habló desde el corazón, de este club y lo que quiere dar. Para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros y a la afición”.

El entrenador aseguró que “el tema está zanjado” desde el miércoles pasado y "no habrá represalias" por la actitud de 'Vini'. Ahora solo se enfocan en el partido del fin de semana, con la convicción de mantener el liderato.