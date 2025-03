México agota en tiempo récord la venta de entradas para el Barcelona vs. Real Madrid

Las 30.000 entradas al estadio Nemesio Diez de la ciudad mexicana de Toluca para el partido de exhibición de leyendas del Real Madrid y el Barcelona, este 13 de abril, se vendieron "en tiempo récord", anunciaron este miércoles los organizadores.



El 13 de febrero pasado las empresas Never Say Never y Stoneweg Group divulgaron la preparación del evento, que reunirá a figuras del Real Madrid como Marcelo, Guti, Iker Casillas y Figo, y del Barcelona como Andrés Iniesta, Rafael Márquez, Carles Puyol y Rivaldo.

“Es un orgullo para mí que la gente de México pueda volver a ver a mis compañeros y, sobre todo, jugar un enfrentamiento icónico aquí en mi país. Me da mucho gusto poder ser parte de este gran evento”, declaró el exdefensor 'Rafa' Márquez, ayudante del seleccionador de México, Javier Aguirre.

El estadio Nemesio Diez, ubicado a 2660 metros de altura sobre el nivel del mar acogió partidos de los mundiales de 1970 y 1986.