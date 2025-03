El Barcelona femenil vuelve a dominar al Real Madrid

El Barcelona derrotó de nuevo al Real Madrid (3-1) en la vuelta de semifinales de Copa de la Reina de España gracias a un gol de Patri Guijarro y el doblete de Ewa Pajor y zanjó su pase a otra final copera, en la que quiere revalidar el título y buscará el undécimo de su palmarés.



Las azulgranas consiguieron una nueva victoria en el Estadio Johan Cruyff y ante el Real Madrid, al que sacaron de su sueño copero tras una eliminatoria de claro dominio barcelonista y que terminó con un global de 8-1, después del 0-5 de la ida.

El único gol del conjunto blanco en este doble enfrentamiento, en el que la colombiana Linda Caicedo no fue alineada, lo logró Signe Bruun en el tiempo añadido, en un nuevo partido de claro dominio de las de Pere Romeu, que no especularon y, prácticamente con su once tipo, arrancaron el choque como si la semifinal se disputara hoy a partido único.



El cuadro de Alberto Toril, mucho más sólido y junto que en la ida, mantuvo su plan de partido con balones a la espalda del local. Athenea Del Castillo, muy activa, intentó aprovechar alguno de ellos, pero sin inquietar la portería defendida por Cata Coll.



Sin embargo, cuando el Barça abrió la lata a los 24 minutos, el monopolio del balón se instaló en el lado catalán. Graham Hansen se inventó una asistencia con túnel incluido para dejar a Guijarro sola delante de Misa Rodríguez.



La azulgrana no perdonó y, con el 1-0, se adueñó del último tercio del campo ante un rival que mordió y no dio por perdido un duelo, pero que nada pudo hacer ante la efectividad local.



Pajor, que ya había firmado un triplete en la ida, entró al descanso y tardó tres minutos en marcar tras la reanudación, tras ser habilitada por un maravilloso balón filtrado de Putellas y ganar el mano a mano con Misa.



La polaca también hizo el 3-0 en el 68, cuando cabeceó un centro de Rolfö, entre las dos centrales y certificando la decimoctava victoria del Barça sobre el Real Madrid.



El choque, sin embargo, no terminó ahí. Las blancas quisieron decir la última palabra y, como habían intentado a lo largo del choque, buscaron a Olga Carmona a la espalda de una defensa muy adelantada, esta vez con éxito.

Aitana Bonmatí, la protagonista que conquistó Europa

La lateral madridista encontró a Bruun, que sola ante Coll no perdonó y, rematando con todo, consiguió el gol de la consolación sobre la bocina.



Blancas y azulgranas, que ya esperan rival entre Granada y Atlético de Madrid en la final que se disputará el 8 de junio, terminaron el segundo de los tres duelos que ambos conjuntos disputarán en marzo. El domingo 23 de junio volverán a verse las caras en el Estadi Lluís Companys en la Liga F.