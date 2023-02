Luka Modric quiere ganarse su renovación con el Real Madrid, no que se la regalen

Luka Modric aseguró que su deseo con 37 años es seguir una temporada más en el Real Madrid, pero señaló que quiere ganárselo en los terrenos de juego y que "nadie" le "regale nada".

"Sobre mi renovación no puedo decir nada porque no he hablado con el club todavía. Es lo mismo que 2022. A estas alturas no hemos hablado y estoy tranquilo. Me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid. Vamos a ver, tengo que hablar con el club, ver lo que piensa y ya está. Quiero merecer seguir, no que nadie me regale nada", afirmó el volante ‘Merengue’.

"En mi vida nunca nadie me ha regalado nada y ahora no lo quiero. Si el club piensa que debo seguir me gustaría, pero solo por merecimiento, no por mi historia", insistió en una rueda de prensa en Liverpool.

This club makes me happy. HALA MADRID!! ❤️ pic.twitter.com/Fav5wiebYA — Luka Modrić (@lukamodric10) February 12, 2023

Modric dejó claro que ocurra lo que ocurra la próxima temporada, nada modificará su sentimiento y la unión que será eterna con el Real Madrid.

"Independientemente de lo que pase, nada puede cambiar mi relación y mi pensamiento con el Real Madrid. Es el club de mi vida y pase lo que pase nada puede cambiar ni romper nuestra relación. Vamos a ver lo que pasa", subrayó el croata.

Y prometió dar todo lo que tiene para ganarse un año más de contrato. "Voy a hacer todo lo que pueda, dar mi máximo como siempre para merecer seguir. No puedo hacer más. Siempre he tenido muy buena relación con el club y no va a cambiar", aseguró.