Los cánticos de los fans españoles fueron "una pena" para Marc Cucurella

EFE

Marc Cucurella, internacional español del Chelsea, afirmó en RNE que los cánticos escuchados contra el colectivo musulmán durante el amistoso entre España y Egipto fueron "una pena" y "hay que tener cuidado, era una manera de fastidiar o meterse con los rivales, pero hay que tener mucho, mucho cuidado, porque es verdad que pueden ofender a la gente y al final pasas de vivir una alegría con el partido donde vas a disfrutar, a acabar en un problema y en cosas más graves".

Sobre el recibimiento a su compañero Joan García, ex portero del RCD Espanyol y ahora en el FC Barcelona, "todo el mundo esperaba que podría pasar algo, lo sabíamos y hacíamos bromas durante la semana, pero bueno, al final fue una minoría la que pitó. El resto de público reaccionó muy bien, escuché que coreaban el nombre de Joan García, fue un momento muy bonito para él, porque al final también era su debut", subrayó Cucurella.

Preguntado por el cartel de favorito de España en el Mundial, el lateral izquierdo de la selección española dijo que "que tenemos un gran equipo, eso está claro". "Hemos ganado la última Euro, hemos llegado a la final de la Nations que perdimos en penaltis, pero todo estos carteles de favoritismos creo que nos lo hemos merecido. Vamos ahí con un gran equipo, con mucha ambición y a intentar hacerlo lo mejor posible y llegar hasta el final", añadió.

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A nivel individual, al ser interrogado Cucurella por si él está entre los mejores laterales del mundo, ponderado por el mundo del fútbol en general, el futbolista del Chelsea, explicó que está a un" muy buen nivel". "Sí que es verdad que para mí, mi favorito a día de hoy es Nuno Mendes. Creo que es un muy buen jugador, tiene mucha potencia y al final está en un gran equipo también -PSG-. Pero bueno, estar ahí es un honor, es un privilegio que se hable bien de mí. Al final no ha sido fácil. He tenido que trabajar mucho y contento, claro".

Sales de la cantera del Espanyol, luego de la del Barça, pasar por el Eibar, Getafe y llegas a la Premier y titular de la selección española..."No soy el mejor, pero intento siempre dar lo mejor de mí en todos los entrenos, en todos los ejercicios y creo que quizás eso poco a poco pues va haciendo que el entrenador o los entrenadores vayan confiando en mí y luego siempre dar lo mejor de mí. Y yo creo que quizás habrá días mejores, que estarás más acertado, habrá días peores, pero si siempre creo que si lo das todo, nadie te puede recriminar nada".

Para Marc Cucurella, uno de los jugadores que transmite más serenidad en la selección española es Rodri, "es una persona que cuando habla se le escucha, que transmite mucha seguridad y la gente le tiene mucho aprecio y también mucho respeto". "Y Laporte también creo que es una persona muy importante. Al final creo que el míster ya lo hizo en la Euro, que encontró esa mezcla entre jóvenes y quizás personas con más experiencia. Y creo que al camino del Mundial también también lo ha hecho. Y en la lista final seguro que eso lo tendrá en cuenta".

A nivel personal, Cucurella reconoció que sus hijos le han enseñado a relativizar la vida. "Valoro lo que realmente es importante. Me acuerdo antes, cuando era más joven, que llegabas de un partido y estabas rayado, te podías pasar un día o incluso más dándole vueltas al partido. Ahora, por ejemplo, acaba el partido. Puede haber ido bien o mal, pero voy con ellos, desconecto, no pienso en nada. Valoras lo que realmente es importante y al final te das cuenta que sí, que el fútbol es nuestra vida, nuestra pasión, pero realmente es un juego. Una vez se acaba el partido ya no puedes hacer nada sino intentar mejorar en el siguiente. Y a seguir".