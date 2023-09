Las jugadoras de la Selección Española se mantienen firmes, a pesar de una posible sanción

Las futbolistas no piensan jugar la Nations League y lanzan un nuevo comunicado.

La tensión se mantiene en el seno de la Real Federación Española (RFEF), luego de que Montserrat Tomé diera a conocer su lista de convocadas de cara a la Nations League.

Tras la rueda de prensa de la entrenadora, Alexia Putellas compartió en redes sociales un comunicado en el que advierte que las jugadoras se mantienen firmes en su decisión de no jugar y aclara que “estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF”.

Y es que, según la Ley del Deporte, si algún jugador se niega a acudir a una cita con el cuadro representativo queda expuesto a “infracciones muy graves”, así lo establece el artículo 104.

Entre las consecuencias que acarrea no presentarse con la selección está el pago de una multa, que puede ir de los 3 mil a los 30 mil euros, e incluso la suspensión de la licencia federativa “por un periodo comprendido entre los dos y los quince años”.

Ante ello, las futbolistas involucradas informan que no han recibido propuestas por parte de la RFEF desde el 15 de septiembre, cuando lanzaron su primer comunicado. Además, consideran que la convocatoria no se realizó en tiempo y forma, por lo que “entendemos que la RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma”.

De acuerdo con el diario As, las futbolistas se están asesorando con los “los departamentos legales de Futpro, FIFpro y AFE”, pues una inhabilitación impactaría también el desempeño con sus respectivos clubes.