Las futbolistas españolas mantienen su postura: no jugarán

Todo estaba listo, Montserrat Tomé se preparaba para anunciar a las futbolistas que representarán a la Selección Española en la Nations League los próximos 22 y 26 de septiembre, pero el evento se tuvo que posponer, pues 39 jugadoras aseguran que no ha habido cambios sustanciales en la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

En un comunicado de prensa, anuncian que los cambios que ha hecho el organismo, como destituir a Jorge Vilda, no son suficientes. Además, aseguran que han entablado mesas de dialogo con la RFEF en las que han pedido “cambios que entendemos son básicos para llegar a una estructura que no tolere ni forme hecho de tan denigrantes” como el que sucedió en la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo y que no han avanzado.

Los cambios que solicitan las futbolistas:

Reestructuración del organigrama de futbol femenino. Reestructuración del gabinete de la presidencia y secretaría general. La dimisión del presidente de la RFEF. La reestructuración del área de comunicación y marketing Reestructuración de la dirección de integridad.

#SeAcabó, el mundo se solidariza con Jenni Hermoso El futbol se vuelca en apoyo, tras las declaraciones de Luis Rubiales.

Tras el anuncio la Federación decidió posponer la rueda de prensa con la directora técnica, lo que hace suponer que gran parte de la lista de convocadas estaba conformada por las futbolistas que renunciaron al equipo.

De hecho, 21 de las 23 campeonas del mundo son parte de este movimiento, solo Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, no suscribieron pues anunciaron su retiro de la selección.

En el comunicado, las jugadoras esclarecen que a pesar de su “enorme descontento” son “profesionales” y les “llena de orgullo vestir la camiseta nacional”.

Entre los párrafos más contundentes se encuentra el siguiente:

“Creemos firmemente que se requieren cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la RFEF y, en concreto, en el área del futbol femenino. Todas estas personas entendemos que deben estar lejos del sistema que debería protegernos y que por desgracia se aleja mucho de una sociedad avanzada”.