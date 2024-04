Las confesiones de Luis Rubiales; "jamás he amañado un contrato"

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró este miércoles que "nunca" ha amañado un contrato y dijo que no tiene "nada que ver" con la constructora Gruconsa, de la que la UCO calcula que entre 2019 y 2023 facturó 3,8 millones de euros a la RFEF y a la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla.



"Jamás he amañado un contrato", afirmó el exdirigente federativo en una entrevista en La Sexta, en la que aseguró no haber trabajado con Gruconsa durante su presidencia. También negó haber recibido mordidas. "Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que tenía en mis cuentas, no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros", afirmó.

“No voy a cuestionar a las fuerzas del orden público, si tienen dudas las aclararemos. No tenemos el sumario. He sufrido 70 querellas estos años y en todas he demostrado las cosas. He estado en situaciones muy complicadas. He ido a un lugar donde decían que había pegado un pelotazo, una mordida. Hay un solar que lleva años abandonado con el que no tengo nada que ver. Otra que ha salido es una mordida en Cabo Verde”, expuso.



“Con Gruconsa no tengo nada que ver. Yo tengo supuestamente muchas manos derechas. Yo con la constructora no tengo nada que ver, no he trabajado con ella mientras era presidente de la Federación. Que haya presunción de inocencia, que parece que en España no hay. En cualquier situación mediática que he estado en los últimos tiempo no la ha habido y lo voy a aclarar todo”, añadió.



Rubiales defendió su derecho a rehacer su vida en la República Dominicana y las dificultades que ha encontrado desde que dimitió como presidente de la RFEF.

“Tenía unos ahorros, he trabajado muchos años. Todo el dinero que tengo está en mis cuentas y es producto de mi trabajo y de mis ahorros. Estaba tratando de empezar a hacer negocios aquí y en otros sitios. Firmé un contrato con una empresa coreana de NFTs, de 1,8 millones de dólares por tres años y en cuanto salió el primero me llamaron diciendo que habían recibido muchas presiones desde España y cancelaron el contrato. Me está siendo muy difícil, hasta ahora no tengo ingresos actualmente. He conocido gente y me gano la vida de manera honrada”