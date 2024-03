Girar orden de aprehensión para Luis Rubiales

La Fiscalía de España ha girado una orden de aprehensión para Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol.

Luego de las investigaciones iniciadas para deslindar responsabilidades por corrupción en los contratos que se firmaron para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudita, la Fiscalía determinó registrar la sede de la RFEF, así como siete detenciones, entre la que destaca la de Rubiales.

La RFEF ha prometido todo el apoyo en las investigaciones para esclarecer el problema y dar con los responsables de los actos de corrupción.

Sin embargo,

Luis Rubiales no ha podido ser detenido debido a que se encuentra en República Dominicana, país que no tiene tratado de extradición con España, por lo que no se puede gestionar un regreso obligado de Rubiales a su país natal.

El propio Rubiales había asegurado a un medio español que lleva un mes trabajando en República Dominicana y que las acusaciones le han sorprendido en demasía.

El diario Mundodeportivo, reveló la identidad de los otros seis detenidos por el caso. Se trata de Pedro González Segura (director jurídico de la RFEF), Ángel González Segura (empresario de Grucomsa), Tomás González Cueto (asesor jurídico externo de la RFEF), José Jiménez (director de Recursos Humanos) y Ramón Caravaca (Abogado penalista dela RFEF).

El mismo medio asegura que Luis Rubiales ha atendido la petición de la Fiscalía de regresar por decisión propia a España para hacerle frente a las acusaciones y colaborar con las investigaciones.